Президент США Дональд Трамп допустил возможную смену власти в Иране.

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

По словам американского главы, текущее правительство этой страны неспособно вернуть ей прежнее величие.

"Политкорректно не использовать выражение "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран великим снова, почему бы тогда не сменить режим?" - написал он, завершив пост аббревиатурой MIGA (Make Iran Great Again).

При этом ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что целью Соединенных Штатов в ходе вчерашних ударов не была смена власти в Иране.

Какими будут последствия ударов США по Ирану, мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп утверждает, что они "полностью и безвозвратно разрушены" после ударов США.

В ответ на атаку глава МИД Ирана заявил, что американская атака является грубым нарушением устава ООН и международного права, будет иметь "вечные последствия" и Иран "оставляет за собой" все возможности ответа в формате самообороны.

Отметим, что в Тегеране отрицают заявления США об уничтожении ядерных объектов. Чиновники заявили о "незначительных повреждениях".