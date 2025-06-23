Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности передачи ядерного оружия Ирану.

Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"Неужели я слышал, как бывший президент Медведев из России так невзначай бросается словом на букву "Я" (ядерное!), и говорит, что он и другие страны собираются передать Ирану ядерные боеголовки? Он правда это сказал, или мне просто показалось? Если он действительно это сказал и это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне НЕМЕДЛЕННО. Слово на букву "Я" не должно использоваться так легкомысленно. Полагаю, именно поэтому Путин – "босс", – написал Трамп.

Напомним, после удара США по Ирану Медведев написал, что ряд стран готовы напрямую передать свой ядерный боекомплект Тегерану. При этом он не уточнил, является ли одной из таких стран Россия.

Между тем Путин провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В преддверии встречи глава Кремля назвал "неспровоцированной агрессией" удары США и Израиля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил, что в России могут рассмотреть вопрос оказания военной помощи Ирану в случае, если тот её попросит.

Ранее сообщалось, что Россия направляла США сигнал с призывом воздержаться от удара по Ирану.