В России могут рассмотреть вопрос оказания военной помощи Ирану в случае, если тот её попросит.

Об этом заявил на брифинге спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом он не ответил, готова ли Москва передать Тегерану средства ПВО.

"Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся контакты МИД Ирана, где по следам драматической эскалации удастся обменяться мнениями и иранская сторона сможет информировать нас о своем взгляде на эту ситуацию", - сказал Песков.

Тем временем Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В преддверии встречи глава Кремля назвал "неспровоцированной агрессией" удары США и Израиля.

По его словам, Россия "предпринимает усилия для оказания содействия иранскому народу".

"Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые и надежные отношения", - заявил Путин.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что отдельные страны готовы передать Ирану свое ядерное оружие, не уточнив при этом, будет ли среди этих стран Россия.

Ранее мы писали, что Россия направляла США сигнал с призывом воздержаться от удара по Ирану.