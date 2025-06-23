Нефть упала в цене на 4% после того, как Иран запустил ракеты по базам США.

Об этом сообщает CNN.

Распродажа на нефтяном рынке ускорилась в понедельник после того, как Иран выпустил ракеты по американским базам в Катаре и Ираке, которые, по-видимому, были перехвачены. Трейдеры делают ставку на то, что у Ирана нет желания или возможности реально ответить на американские удары.

По состоянию на 20:23 стоимость американской сырой нефти упала на 4,1% - до 70,78 долларов за баррель.

Это знаменует собой резкий разворот после скачка на 6% в воскресенье вечером до 78,50 долларов за баррель.

Напомним, Иран атаковал американскую авиабазу в Катаре. Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении "мощного ракетного удара по авиабазе Аль-Удейд". Катар заявляет, что ПВО успешно отбила ракетную атаку.

Также Тегеран атаковал базы США в Ираке. Reuters сообщает, что на американской авиабазе в Ираке объявили режим боевой готовности и велели военнослужащими спуститься в укрытие.

Ранее КСИР обещал, что Штаты пожалеют об ударе по Ирану.

Между тем Катар пригрозил Ирану ответом после удара по базе США и назвал атаку "нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также Устава ООН".