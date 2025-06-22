Вашингтон обратился к Пекину за дипломатическим содействием с целью убедить Тегеран не перекрывать Ормузский пролив на Ближнем Востоке.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в кратком интервью прессе.

"Если Иран решит закрыть Ормузский пролив, это станет большой эскалацией конфликта и повлечёт за собой ответ со стороны США", – заявил Рубио.

Он также отметил, что на такой шаг Тегерана отреагируют не только Соединенные Штаты, "но и другие страны".

При этом в данный момент, по словам главы Госдепа, Белый дом не планирует дальнейших военных операций против Ирана.

Рубио также заявил, что Америка не возражает против гражданской ядерной программы Ирана.

"Если они хотят иметь гражданскую ядерную программу, в рамках которой у них будут электростанции – они могут заниматься этим. Именно такая сделка была им предложена. Они её отвергли", – добавил госсекретарь.

Агентство Bloomberg пишет, что цены на нефть могут вырасти на 70% в случае блокировки Ираном Ормузского пролива. Такой прогноз даёт транснациональный финансовый конгломерат JPMorgan.

Несмотря на то что полное закрытие этой водной артерии маловероятно, даже ограниченные действия Ирана - такие, как преследование танкеров, глушение GPS или минирование судов - могут серьёзно нарушить региональную нефтеторговлю.

Ормуз – ключевой маршрут, через который ежедневно проходит около 20% мировой нефти. После ударов США по иранским ядерным объектам именно возможное вмешательство Ирана в морские перевозки стало главной точкой напряжения.

Парламент Ирана ранее рекомендовал перекрыть пролив. Bloomberg пишет, что власти Греции уже рекомендовали своим судоходным компаниям пересмотреть маршруты в этом районе.

Напомним, США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Следим за происходящем на Ближнем Востоке в нашем онлайне.