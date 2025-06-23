Министерство иностранных дел Катара назвало ракетную атаку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по базе "Аль-Удейд" "нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также Устава ООН".

Об этом говорится в официальном заявлении спикера МИД Катара Маджеда Аль-Ансари в соцсети X.

"Государство Катар оставляет за собой право на прямой ответ на эту вопиющую агрессию в соответствии с международным правом", - сообщил спикер.

Аль-Ансари также отметил, что катарские силы ПВО отразили атаку и успешно перехватили иранские ракеты.

Напомним, Иран атаковал американскую авиабазу в Катаре. Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении "мощного ракетного удара по авиабазе Аль-Удейд". По данным иранского агентства NourNews, американскую базу Аль-Удейд атаковали до шести ракет.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна "отреагирует на агрессию", проявленную Соединёнными Штатами.

В свою очередь западные издания с тревогой писали, что ответом на удары США по ядерным объектам Ирана могут послужить атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке.