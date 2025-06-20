Европейский Союз отложил попытки снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель на фоне обострения на Ближнем Востоке, которое привело к нестабильности цен. Этой меры не будет в новом пакете антиросскийских санкций.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были довольно близки к потолку; но сейчас цены колеблются то вверх, то вниз, ситуация пока слишком нестабильна", - сказал один из чиновников изданию.

"Идея снизить потолок цен, вероятно, не преуспеет из-за международной обстановки на Ближнем Востоке и волатильности цен", - прокомментировал ситуацию другой собеседник.

Также эксперты говорят, что без поддержки США реализация этой идеи будет невозможна.

Позавчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за роста мировых цен на нефть вопрос о снижении потолка стоимости на российскую нефть стал менее неотложным.

А вчера стало известно, что российская нефть марки Urals вчера впервые с начала апреля превысила цену 70 долларов за баррель.