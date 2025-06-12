Большинство стран "Большой семерки" готовы понизить установленный этой группой потолок цен на российскую нефть, даже если США не поддержат такого решения.

Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на четыре источника.

Потолок цен лидеры стран G7 обсудят на саммите в Канаде, который пройдет 15-17 июня.

Евросоюз и Великобритания уже несколько недель настаивают на снижении потолка, поскольку снижение мировых цен на нефть сделало действующий уровень в 60 долларов за баррель неактуальным. Они готовы взять инициативу в свои руки и действовать самостоятельно, заручившись поддержкой европейских стран из G7 и Канады.

По словам собеседников агентства, позиция Вашингтона на этот счет остается неопределенной. Также неясна позиция Японии.

"Среди европейских стран активно продвигается идея снизить потолок с 60 до 45 долларов. Есть положительные сигналы от Канады, Великобритании и, возможно, Японии. Мы намерены использовать саммит G7, чтобы попытаться привлечь к этому и США", — сказал один из источников.

Как говорят источники, согласие Вашингтона не является критически важным для понижения потолка, учитывая ведущую роль Великобритании в сфере мирового страхования судов и влияние ЕС на танкерный флот, который соблюдает санкции. Однако США имеют вес в вопросах долларовых расчетов за нефть и банковских операций.

Потолок цен был установлен в конце 2022 года, чтобы продавать российскую нефть третьим странам при условии, что она застрахована западными компаниями и стоит не больше 60 долларов за баррель.

Весной мы анализировали, что означает снижение цены нефти на мировом рынке и как оно отразится на России.