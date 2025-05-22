Соединённые Штаты не считают необходимым снижение ценового потолка на российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

Ранее Евросоюз предложил пересмотреть предел до ориентировочного уровня в 50 долларов за баррель. Украина настаивает на еще более низкой цене в 30 долларов за баррель.

Как сказал журналистам чиновник в кулуарах встречи министров финансов G7 в Канаде, команда Минфина США на встрече высказала мнение, что цены на нефть уже падают и наносят ущерб России. Также европейский чиновник добавил, что США остаются открытыми для этой идеи и обсуждение будет продолжено.

Тем временем сегодня фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне около 64 долларов за баррель.

На днях СМИ анонсировали, что Евросоюз предложит странам G7 снизить потолок цен на российскую нефть с 60 долларов до 50 долларов за баррель.

Однако президент США Дональд Трамп cчитает, что угроза новых санкций может побудить Россию выйти из мирных переговоров об Украине. А для США важно сохранить возможность диалога с россиянами.