Страны "Большой семерки" рассмотрят варианты ужесточения санкций против России, если не будет достигнуто перемирие в Украине.

Об этом говорится в проекте заявления "Группы семи" по итогам саммита в Канаде, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

В проекте не упоминаются конкретные меры вроде снижения предельной цены на российскую нефть.

Суверенные активы России, расположенные в юрисдикциях стран "Группы семи", "останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию и не возместит ущерб, нанесенный Украине", говорится в проекте.

В него также включен раздел о работе по восстановлению Украины после боевых действий.

В нем осуждается "продолжающаяся жестокая война России против Украины" и говорится, что "Группа семи" "остается приверженной непоколебимой поддержке Украины". Однако не упоминается слово "незаконная" по отношении к войне, которое использовалось в предыдущих коммюнике для описания вторжения и было предметом разногласий между европейцами и США при подготовке проекта.

В заявлении министров иностранных дел стран "Группы семи", опубликованном ранее в этом году, это слово также было опущено.

Сегодня сенат США пригрозил России 500%-ми вторичными тарифами, если она выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшие дни.

Между тем Дональд Трамп cчитает, что угроза новых санкций может побудить Россию выйти из мирных переговоров об Украине.