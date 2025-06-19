Российская нефть марки Urals вчера впервые с начала апреля превысила ценник 70 долларов за баррель.

Сейчас она торгуется по 71,4 доллара, на таком уровне цена была последний раз в январе.

Это происходит на фоне общего роста нефтяных цен после атаки Израиля на Иран. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на пике на 4,62% и поднялась до $76,62 за баррель. Позже рост замедлился до 4,54%, котировки откатились к $76,56 за баррель.

Напомним, подорожание нефти стало одной из причин, по которым в Европейском союзе отложили идею снижения ценового потолка для российской нефти до 45 долларов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за роста мировых цен на нефть вопрос о снижении потолка цен на российскую нефть стал менее неотложным. Она признала, что на уровне 60 долларов потолок "давал мало эффекта, но в последние дни мы видели, что цена на нефть выросла, так что потолок на нынешнем уровне выполняет свою функцию".

Ранее западные издания писали, что США выступают против снижения цен на продажу российской нефти.