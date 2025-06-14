США противодействуют снижению ценового потолка на продажу российской нефти, чего хотят европейские страны "Большой семерки".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейцы предлагают снизить потолок с нынешних 60 до 45 долларов (Киев, напомним, требует до 30). Но "пока нет никакого сдвига от позиции, которую США изложили на встрече министров финансов G-7 в начале этого года".

Это "ослабляет надежды европейцев на то, что лидеры, собравшиеся на саммит "Большой семерки" в Канаде, согласятся на сокращение", отмечает издание.

При этом ЕС и Великобритания могут рассмотреть возможность снижения ценового потолка без США, сказал один из источников.

"Большая часть российской нефти транспортируется вблизи европейских вод, поэтому движение по ней в одиночку может иметь определенный эффект. Но соглашение с участием всех стран "Большой семерки" было бы более эффективным, поскольку оно могло бы полагаться на принуждение США", - говорится в статье.

Ценовой потолок подразумевает, что страны, которые его ввели, не могут покупать российскую нефть дороже определенной цены (сейчас это 60 долларов).

Ранее западные СМИ писали, что большинство стран "Большой семерки" готовы понизить установленный этой группой потолок цен на российскую нефть, даже если США не поддержат такого решения.

Напомним, после удара Израиля по Ирану, цены на нефть резко выросли.