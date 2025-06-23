Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана.

В результате удара пострадавших среди американского персонала нет, добавили в ведомстве.

Между тем, как сообщил CNN высокопоставленный представитель Белого дома после ударов Ирана по американской военной базе в Катаре, президент США Дональд Трамп не хочет дальнейшего военного втягивания на Ближнем Востоке,

По его словам, администрация Трампа ожидала, что Тегеран нанесет ответный удар.

"Мы знали, что они ответят. У них была похожая реакция после Сулеймани", - сказал чиновник, напомнив об убийстве главы КСИР в 2020 году силами США.

Он также отметил, что по предварительным данным, ракеты, выпущенные Ираном, не достигли своих целей.

Как отметил собеседник CNN, Трамп готов пойти на эскалацию, "если это потребуется". Ожидается, что сегодня он обсудит ситуацию с советниками по нацбезопасности.

Напомним, накануне США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна "отреагирует на агрессию", проявленную Соединёнными Штатами.

В свою очередь западные издания с тревогой писали, что ответом на удары США по ядерным объектам Ирана могут послужить атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке.