Иран нанес ответный удар по американцам после атаки США на свои ядерные объекты.

Теперь все зависит от ответа США. Удар Ирана носил ограниченный характер. Судя по предварительной информации, он не нанес значительного ущерба. Более того, о нем иранцы Катар и США предупредили заранее. То есть это скорее был демонстрационный акт, чтобы показать какую-то "ответку", чем намерение действительно нанести значительный ущерб американцам.

Если после этого США не будут отвечать, то обе стороны могут заявить, что "нанесли друг другу непоправимый ущерб, достигли всех целей" и даже вернуться к переговорам.

Похожая ситуация уже была в январе 2020 года, когда американцы убили Сулеймани, Иран в ответ запустил ракеты по американским базам, никто не пострадал. И на этом удары прекратились. Хотя, безусловно, сейчас ситуация принципиально иная, так как идет фактически полноценная война между Ираном и Израилем, в котором США выступают очевидным союзником последнего.

Если же ответ будет, то это означает, что США полноценно втягиваются в войну с Ираном, становясь одним из ее прямых участников. Соответственно, Иран также будет наносить удары по американцам. Тем более, что до баз США от Ирана гораздо ближе, чем до Израиля, и достать их ракетами проще. И тут уже все зависит от того, насколько у США хватит сил одними воздушными ударами (большой сухопутной армии у них на Ближнем Востоке нет) добиться разгрома Ирана и смены там власти (этот вопрос мы анализировали в отдельном материале).

Отдельный вопрос, как поведут себя в этой ситуации страны Персидского залива - будут ли они продолжать демонстрировать нейтралитет или присоединятся к США а атаках на Иран. Катар уже предупредил, что оставляет за собой право на "пропорциональный ответ" на иранские удары по своей территории. Саудовская Аравия его поддержала. Впрочем, пока непонятно, последуют ли за словами некие конкретные дела в виде ударов по Ирану. Во многом это зависит от того, какое решение примут США - ввязываться в войну по полной программе или нет.

Пока Вашингтон демонстрирует желание избежать глубокого участия. Да и рынки относительно спокойны - цены на нефть пошли вниз после того как стало понятно, что Иран нанес ограниченный удар по американцам. Но желание "окончательно покончить с иранской проблемой" может перевесить осторожность и США полноценно вступят в войну.

При этом основной неизвестной переменной в оценке сценариев будущего развития событий является наличие (или отсутствие) возможностей у Ирана создать в краткие сроки ядерное оружие. Также обращает на себя внимание уточнение заместителем главы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым своего воскресного заявления о готовности неких стран передать Ирану ядерные боезаряды. Сегодня Медведев сказал, что Россия передавать боеголовки Ирану не будет, так как является участником Договора о нераспространение ядерного оружия. Но могут передать другие страны. Какие он не называл, но, теоретически, таковых есть две - Пакистан и Северная Корея.

О последствиях влияния различных сценариев на ситуацию в Украине мы писали в отдельном материале.