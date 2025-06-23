Президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконными удары США по ядерным объектам Ирана.

Слова французского лидера, прозвучавшие в ходе его совместного выступления с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре передаёт американская газета Politico.



"У этих ударов нет никаких законных оснований", – заявил Макрон.

По его словам, "нейтрализацию ядерных структур в Иране" можно считать легитимной целью, но "этого можно добиться только дипломатическими и техническими средствами".



"В международном праве есть чёткие принципы применения силы. Она может быть разрешена Советом безопасности или может быть применена в порядке самообороны", – подчеркнул Макрон, добавив, что атака США находится "вне сферы международного права".



Президент Франции также высказался против любых намерений сменить режим в Иране военным путём.

"Каждый раз, когда мы делали такой выбор, … мы совершали ошибку", – сказал Макрон.

Напомним, в Financial Times писали, что главу США Дональда Трампа раздражал Макрон и ему неинтересно было встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, известные немцы подали коллективный иск против канцлера ФРГ Фридриха Мерца за одобрение ударов Израиля по Ирану.