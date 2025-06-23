Президент США Дональд Трамп отреагировал на иранские удары по американской авиабазе в Катаре.

Соответствующий пост глава Белого дома опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Судя по реакции Трампа, США военного ответа давать на это не будут. Также американский президент подтвердил, что Иран заранее предупредил об ударе, и это позволило избежать жертв.

"Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов крайне слабой реакцией, чего мы и ожидали, и на которую мы эффективно ответили. Было выпущено 14 ракет - 13 из них были сбиты, а одну "отпустили", поскольку она летела в неопасном направлении. Рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и ущерб был минимальным.

Самое главное - у них, по всей видимости, "выплеснулось", и, будем надеяться, больше не будет ненависти. Я благодарю Иран за то, что они заранее предупредили нас, что позволило избежать жертв и ранений.

Возможно, теперь Иран сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призову Израиль сделать то же самое", - заявил президент США.

Позже Трамп опубликовал еще один пост, в котором заявил, что "настало время для мира".

Цель Трампа сейчас – положить конец войне, и он планирует ясно дать это понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщил Axios представитель Белого дома.

"Мы хотим соглашения и не хотим больше войны", – сказал представитель.

Как сообщил газете The New York Post военный чиновник, Трамп не планирует предпринимать дальнейших действий против Ирана после его удара по американской базе в Катаре.

"Пока все остается так, Трамп не намерен принимать ответные меры за "неудавшийся ответный удар", – сказал источник, предположив, что напряженность на Ближнем Востоке вскоре спадет.

Спутниковые снимки Planet Labs подтверждают, что Иран заранее предупредил Штаты об ударе по авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Как пишет The New York Times, снимки авиабазы Аль-Удейд, сделанные сегодня утром, показывают, что она была почти пуста от самолетов перед иранской ракетной атакой.

В то же время снимки, сделанные в начале июня, показали десятки самолетов на базе.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф продолжал поддерживать контакты с иранскими официальными лицами после ударов США по иранским ядерным объектам.

По информации телеканала, администрация США продолжает искать дипломатическое решение конфликта. Однако ситуация для Уиткоффа усложнилась, так как аятолла Али Хаменеи скрылся в неизвестном месте и связь с ним отсутствует. Между тем, любое решение должно быть утверждено аятоллой.

В то же время Reuters со ссылкой на израильских чиновников пишет, что Израиль намерен в ближайшее время завершить операцию против Ирана и уведомил об этом США.

По их словам, израильские власти ищут оптимальную стратегию прекращения войны, чтобы избежать ответных ударов, а командование ЦАХАЛ считает, что близко к достижению поставленных целей.

Израиль угадал момент для нанесения внезапного удара по Ирану, однако не в силах контролировать окончание боевых действий, из-за чего рискует быть втянутым в войну на истощение, если Тегеран решит продолжить обстрелы, сказали Reuters чиновники и аналитики.

Комментарий Трампа на удары Ирана как бы указывает на то, что он не будет не них отвечать и хочет завершения войны и заключения мирной сделки. О том же пишут и западные медиа.

Но в связи с этим нужно напомнить, что и до нападения Израиля на Иран 13 июня Трамп также постоянно говорил, что против удара и за переговоры (а потом поддержал атаку). И накануне американского удара по Ирану 22 июня он сказал, что примет решение бить или не бить через две недели, а в реальности атаковал через пару дней. Затем СМИ написали, что это была попытка ввести Иран в заблуждение, также как и заявления Трампа накануне 13 июня о переговорах.

Поэтому нельзя исключать, что и нынешние заявления Трампа и СМИ о скором конце войны из той же серии дезинформации, чтоб притупить бдительность Тегерана.

Впрочем, даже если Трамп действительно настроен поскорее закончить боевые действия на Ближнем востоке, не факт, что у него это получится, если против этого будет Нетаньяху и/или Иран. Продолжение их взаимных обстрелов может похоронить любые мирные инициативы и вновь поставить перед США вопрос о полноценном вступлении в войну, чтоб помочь своему союзнику-Израилю.

Напомним, Трамп считает удары по Ирану победой США.

О том, что означает ответный удар Ирана по американским базам и какие будут последствия, мы писали в отдельном материале.