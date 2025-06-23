"Наша страна сейчас горяча, как пистолет. Ещё полгода назад наша страна была холодна, как лёд – она была мертва".

Такое заявления сделал президент США Дональд Трамп, комментируя американской деловой газете The Wall Street Journal вчерашний удар по Ирану.

Республиканец считает эту атаку "великой победой для нашей страны".

Издание пишет, что Трамп рассматривал эту операцию "как способ утвердить доминирование США". А окончательное решение принял из-за отсутствия согласия Тегерана на мирное урегулирование.

Источники в администрации Белого дома говорят, что Тель-Авив заверил Вашингтон, что превосходство ЦАХАХ в небе Ирана сделало эту операцию гораздо менее рискованной для американцев.

В то же время американский журнал The Rolling Stone пишет, что решение президента США бомбить исламскую республику основывалось не на новых разведданых, а исключительно на "чутье" Трампа – его интуиции, что Иран близок к созданию ядерного оружия.

Напомним, у Трампа оценили удары Ирана по американским базам в Ираке и Катаре.

Ранее Трамп ответил на угрозу Медведева передать ядерное оружие в Тегеран.