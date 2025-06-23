Заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп примет решение о военных действиях против Ирана в течение двух недель, было попыткой застать иранцев врасплох.

Об этом газете The Washington Post заявил высокопоставленный чиновник американской администрации.

Издание пишет, что на самом деле к моменту обнародования заявления Трамп уже приказал готовить удар, о чем знали немногие в администрации. Однако некоторые об атаке узнали уже из прессы, когда она совершилась.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и некоторые другие чиновники в частном порядке "высказывали осторожность в отношении дальнейших действий. Являясь ветераном войны в Ираке, "который долгое время скептически относился к участию США в войнах", Вэнс хотел "убедиться, что все колеса проверены" и что риски для американских войск сведены к минимуму. В результате он и остальные коллеги поддержали удары.

Тем не менее в публичных словах Трампа "была и доля правды", заверил чиновник. Президент до последнего задавал военным вопрос, смогут ли они провести операцию хирургически точно, чтобы избежать более широкого вовлечения в войну.

При этом Трамп дал понять, что оставляет за собой право отменить план в последний момент, даже после вылета авиации. Его решимости все же начать операцию способствовали успешные удары Израиля и нежелание Ирана соглашаться на отказ от обогащения урана.

WP подчеркивает, что сам Трамп не ожидал прогресса от переговоров Тегерана с европейцами в пятницу, поэтому Пентагон разрабатывал план всю неделю. Также газета уточняет, что на переговорах Иран "не проявил никакого интереса к попытке европейцев вести дипломатию".

Всю неделю Белый дом поддерживал контакты с критиками военного вмешательства, включая Стива Бэннона. Также источники опровергают слухи о внутренних разногласиях и что министр обороны Пит Хегсет и директор Национальной разведки Тулси Габбард были отстранены от дел.

Напомним, после американских ударов Трамп допустил возможную смену власти в Иране.

О последствиях втягивания американцев в войну Израиля с Ираном мы писали в отдельном материале.