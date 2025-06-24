Еще одна сторонница президента США Дональда Трампа выступила с критикой его решения нанести удар по Ирану.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США вернулись к иностранным конфликтам, смене режимов и третьей мировой войне спустя всего полгода после прихода Трампа к власти.

Об этом Грин написала в соцсети X.

"Я могу легко сказать, что поддерживаю право Израиля, обладающего ядерным оружием, на самооборону, и в то же время говорить, что я не хочу участвовать в войнах, которые ведет Израиль, обладающий ядерным оружием, или финансировать их", – заявила конгрессвумен.

"Неоконсерваторы-поджигатели войны бьют в барабаны войны и ведут себя как крутые парни Билли, отправляясь воевать в страны, которые большинство американцев никогда не видели и не могут найти на карте", – раскритиковала она тех, кто поддерживает удары по Ирану.

"Долг Америки составляет 37 трлн долларов, и все эти иностранные войны обошлись американцам в триллионы и триллионы долларов, которые никогда не приносили пользы ни одному американцу", – добавила Грин.

В свою очередь сенатор Линдси Грэм после атаки на базы США призвал Трампа положить конец "иранскому безумию".

"Господин президент, пора положить конец этому безумию в Иране. Да благословит вас бог и всех, кто служит под вашим руководством", – написал сенатор в X.

Ранее Трамп раскритиковал конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси, который на днях примкнул к группе демократов, желающих заблокировать возможность Трампа начать войну без одобрения Конгресса.

Напомним, демократы осудили удары Трампа по Ирану без одобрения Конгресса США.

Подробнее о разногласиях в американском истеблишменте по поводу Ирана мы писали в отдельном материале.