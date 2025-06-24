Сегодня ночью президент США Дональд Трамп объявил о том, что договорился с Ираном и Израилем о перемирии. Обе стороны уже это подтвердили официально. Правда, почти сразу Израиль заявил о новом запуске иранских ракет, но Тегеран это опроверг.



Перемирие действительно ещё может сорваться в любой момент. Но само то, что Трамп его инициировал, говорит уже о многом.



Разберем причины такого решения и его последствия.



Формально Трамп и Израиль выполнили требование Тегерана, которое тот выставлял с самого начала войны: возвращение к переговорам о ядерной сделке только после прекращения огня. При этом основная цель Израиля – свержение режима в Иране - в ходе войны достигнута не была. Также не прозвучало и четкое согласие Тегерана принять американские условия ядерной сделки.



Однако США и Биньямин Нетаньяху заявляют, что итог кампании для них все-таки победный, потому что они уничтожили ядерную программу Ирана и нанесли существенный урон его ракетной программе и ВПК.



Насколько велик урон и действительно ли Иран потерял возможность производить ядерное оружие (если он вообще такую возможность имел) – главная загадка итогов нынешней войны, от которой зависит и вывод, кто оказался в выигрыше.



Конечно, в этой истории еще рано ставить точку, даже если перемирие будут соблюдать. По идее, теперь должны возобновиться переговоры о ядерной сделке. А они снова могут зайти в тупик. Более того, если Иран смог сохранить возможности производить ядерное оружие, то он постарается воспользоваться передышкой, чтобы закончить работы над ним. Также он сможет использовать перемирие для восстановления своих систем ПВО и ракетной программы. И в таких условиях большой вопрос, как поступит Израиль, если увидит, что переговоры затягиваются, а Тегеран укрепляет свои силы.

Поэтому ключевой момент – удастся ли сторонам договориться о сделке. Если нет, то война может возобновиться в любой момент.



Однако один вывод из объявленного перемирия и из того, как его преподнес Трамп, фактически уравняв в своих оценках американского союзника Израиль и Иран, которому он ещё накануне грозил свержением власти, уже можно сделать: президент США не хочет ввязываться в войну.



По данным СМИ, он изначально был против удара Израиля по Ирану, надеясь на переговоры. Но впечатленный ошеломляющими успехами израильтян в первые дни операции, он четко стал на их сторону. Однако уже после недели боев стало понятно, что надежды на быстрый крах режима аятолл не сбылись. Иранская власть удержала ситуацию в стране под контролем и даже сохранила способность наносить регулярные удары по Израилю. Таким образом, израильтяне втягивались в изнурительную войну без понятной стратегии победы, но с большими рисками истощиться раньше, чем Иран - особенно если бы тому начали активно помогать Китай и Пакистан.



В такой ситуации перед Трампом стоял выбор из двух вариантов: вступать в войну всей силой американской армии, причем, опять же, без гарантий быстрой победы, либо вести дело к завершению войны.



На первый путь его активно толкала группа "неоконсерваторов" вроде сенатора Линдси Грэма, которые в войне Израиля и Ирана увидели уникальный шанс обратить Трампа в свою веру, побудив вновь использовать американские войска по всему миру и вообще жестко давить всех врагов – будь то Китай, Россия, Северная Корея или Иран.



За второй путь выступала значительная часть окружения Трампа, которая была против втягивания Америки в новые конфликты на фоне огромного количества экономических и внутриполитических проблем в США, которые война резко усугубит.



В итоге Трамп выбрал последний путь, хотя, чтобы иметь возможность объявить о своей победе, нанес перед этим удар по иранским ядерным объектам и заявил об их уничтожении.



И уже вечером в понедельник, несмотря на обстрел иранцами американских военных баз, который, впрочем, носил откровенно демонстрационно-имитационный характер, вступил в переговоры с Ираном и договорился о завершении боевых действий.

Выбор Трампом пути к деэскалации показывает, что он все-таки не поменял своей изначальной стратегии и по-прежнему считает, что Америка не должна втягиваться в войны, которые ее могут добить экономически и геополитически.



Объявленное перемирие (если оно удержится) - позитивная новость для всего мира, так как полноценное втягивание США в войну против Ирана при любом ее исходе могло бы привести к очень тяжелым последствиям вплоть до угрозы ядерного конфликта, особенно с учетом намеков Дмитрия Медведева на возможность передачи Ирану отдельными странами боеголовок.



Другой вопрос, что игра еще далеко не завершена и перемирие может сорваться в любой момент, как и переговоры о сделке. А Трампа еще неоднократно попытаются втянуть в конфликт.



Что касается влияния на Украину, то перемирие позволит Трампу вновь сосредоточиться на теме завершения войны. Хотя, безусловно, ситуации между Израилем и Ираном и между Россией и Украиной очень сильно отличаются.



В войне на Ближнем Востоке США имели огромные рычаги влияния как раз на ту страну, которая владела инициативой, то есть на Израиль. Да и на Иран у Вашингтона были прямые рычаги силового воздействия в виде угрозы бомбардировок.



В войне в Украине у США есть сильные рычаги воздействия на Киев, которые он уже использовал, чтобы убедить украинскую власть согласиться на прекращение огня по линии фронта. Но на безусловное перемирие не соглашается Россия, на которую у США рычагов влияния даже меньше, чем на Иран, потому что бомбить РФ – значит усилить риск ядерной войны. Можно бомбить ее санкциями, к чему Трампа активно призывают Грэм и компания. Но, во-первых, это не гарантирует результата. Во-вторых, если санкции действительно окажут сильное влияние на РФ, то Кремль может пойти на эскалацию вплоть до угрозы применения ядерного оружия. Надавить же на Киев, чтобы тот согласился с выставляемыми Москвой условиями, Трамп не хочет, да и, по большому счету, не может. По крайней мере, при нынешнем состоянии дел на фронте и внутри страны, которое военно-политическое руководство Украины не считает для себя безнадежным.

Однако отказ Трампа втягиваться в конфликт с Ираном оставляет шанс на то, что он все же сможет подвести ситуацию с войной в Украине к неким компромиссам, которые позволят завершить боевые действия.



Отдельный вопрос – будет ли играть Россия какую-либо значимую роль в переговорах о сделке с Ираном. Если да, это может укрепить связи Владимира Путина с Трампом и как минимум удержать Белый дом от ужесточения санкций и прочих мер воздействия.



В чисто военном плане ирано-израильская война, пусть даже и скоротечная, уже нанесла ущерб Украине, так как сейчас основные усилия США будут направлены на восполнение запасов ракет для ПВО Израиля и в целом на укрепление противовоздушной обороны своих войск и союзников на Ближнем Востоке. А это создает риск, что ракет и систем ПВО Украине могут не дать в ближайшее время даже за деньги.