Иран выпустил две баллистические ракеты по Израилю после объявления перемирия. Их удалось сбить израильским силам обороны, однако власти Израиля фактически завершили едва начавшееся перемирие.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, атака произошла через три часа после начала перемирия. В ряде районов страны была объявлена воздушная тревога, под угрозой обстрела оказалась северная часть Израиля.

Однако вскоре тревогу отменили и заявили о поражении ракет силами ЦАХАЛ.

При этом связанные с Корпусом стражей исламской революции каналы заявляют, что ракеты были "запущены по ошибке". А иранские СМИ и вовсе отрицают запуск Тегераном ракет по Израилю после перемирия.

Несмотря на противоречивость информации министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал ударить по Ирану в ответ на запуск ракет.

"В связи с полным нарушением Ираном режима прекращения огня, объявленного президентом США, и запуском ракет в сторону Израиля, я поручил Армии обороны Израиля в координации с премьер-министром продолжить интенсивные действия по атаке на Тегеран", - заявил Кац.

Тем временем Высший совет национальной безопасности Ирана опубликовал официальное подтверждение начала перемирия с Израилем.

Напомним, ранее в Израиле официально подтвердили установление перемирия с Ираном.

Также мы писали о том, что Иран согласился вернуться за стол переговоров и обсудить свою ядерную программу при условии, что Израиль прекратит его бомбить.