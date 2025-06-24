Иран вернется за стол переговоров и обсудит свою ядерную программу при условии, что Израиль прекратит их бомбить.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным газеты, президент США Дональд Трамп заручился поддержкой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в этом вопросе последнего и объявил о перемирии.

"Проект соглашения о прекращении огня в понедельник вышел из обсуждений с иранскими чиновниками, которые ясно дали понять администрации Трампа, что они вернутся за стол переговоров и будут обсуждать свою ядерную программу при условии, что Израиль прекратит их бомбить", - сообщил изданию американский чиновник.

Из чего следует вывод, что американцы приняли условие Ирана "сначала прекращение обстрелов, потом переговоры".

Напомним, ночью Трамп заявил, что Израиль с Ираном достигли договоренности о прекращении огня.

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что Иран готов прекратить огонь, если Израиль прекратит атаки. Также израильский чиновник в комментарии СМИ дал понять, что его страна будет соблюдать прекращение огня.

При этом израильская армия сегодня утром заявляла о пуске ракет из Ирана.