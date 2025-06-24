Американские военные, атакуя ядерный центр в иранском Исфахане, преднамеренно не наносили удары по зданиям, в которых, по оценке экспертов, располагаются исследовательские реакторы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки и четыре высокопоставленных источника в Вене.

По данным агентства, все три реактора Исфаханского центра, включая миниатюрный нейтронный реактор китайского производства 1991 года, работающий на 900 граммах оружейного урана, остались невредимыми после авиаударов.

Их корпуса, находящиеся под гарантийным надзором МАГАТЭ, уцелели, тогда как большинство крупных промышленных зданий вокруг были разрушены.

Ранее иранские власти отрицали заявления США об уничтожении трех ядерных объектов, включая комплекс в Фордо.

По данным Организации по атомной энергии Ирана, на прилегающих территориях утечек радиации или признаков загрязнения не зарегистрировали, что позже подтвердило МАГАТЭ.

Руководитель системы ядерной безопасности страны заявил, что все необходимые проверки были проведены, и жители могут продолжать жить рядом с объектами "без опасений".

Мы также сообщали, что Совбез ООН выяснил, какие ядерные объекты Ирана оказались под ударом Израиля.