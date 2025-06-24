В Израиле официально подтвердили установление перемирия с Ираном.

Об этом говорится на сайте израильского правительства.

Как сказано в пресс-релизе, вчера вечером премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху созвал кабинет министров вместе с министром обороны, начальником Генштаба и главой "Моссада", чтобы доложить, что "Израиль достиг всех целей операции и даже больше".

"Израиль устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу как в ядерной сфере, так и в сфере баллистических ракет. Кроме того, Армия обороны Израиля добилась полного контроля над воздушным пространством Тегерана, нанесла серьезный урон военному руководству и уничтожила десятки объектов центрального иранского правительства. Израиль благодарит президента Трампа и Соединенные Штаты за их оборонную поддержку и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы. В свете достижения целей операции и при полной координации с президентом Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль будет жестко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

При этом в Израиле уже начали звучать негативные оценки по поводу объявленного перемирия.

Бывший министр обороны Авигдор Либерман считает результат войны для Израиля "горьким" и прогнозирует новую войну через два-три года.

"На фоне невероятных военных достижений Армии обороны Израиля и "Моссада" в войне против Ирана окончательный результат выглядит особенно резким и горьким. Вместо безоговорочной капитуляции мир вступил в сложные и утомительные переговоры, причем режим аятоллы не имеет намерения сдаваться ни в вопросе обогащения урана, ни в вопросе производства баллистических ракет, ни в вопросе поддержки и финансирования терроризма в регионе и во всем мире. В начале войны я предупреждал, что нет ничего опаснее, чем оставить раненого льва. Перемирие без четкого и однозначного соглашения непременно приведет к новой войне через два-три года, причем в гораздо худших условиях", - пишет Либерман.

А по словам министра финансов и лидера ультраправых Безалеля Смотрича, Израиль теперь сконцентрируется на уничтожении ХАМАС.

"Мы одержали сокрушительную победу в кампании против Ирана, которая будет с честью занесена на страницы истории государства Израиль. Мы устранили непосредственную угрозу существованию... и нанесли серьезный ущерб иранскому режиму аятолл, в том числе уничтожив за одну ночь десятки целей в Тегеране. Теперь [мы обращаемся] со всей нашей силой к Газе, чтобы завершить задачу уничтожения ХАМАС и вовзвращения наших заложников, а также обеспечить с Божьей помощью много лет безопасности и роста силы для народа Израиля", - завил Смотрич.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль с Ираном достигли договоренности о прекращении огня.

Также мы писали, что Иран согласился вернуться за стол переговоров и обсудить свою ядерную программу при условии, что Израиль прекратит его бомбить.