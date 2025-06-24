Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал Израиль и призвал его придерживаться перемирия. Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

"Израиль, не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, немедленно!" - написал американский глава.

Во время интервью журналистам Трамп также заявил, что Израиль и Иран "так давно воюют, что уже не знают, что, бл@ть, они делают".

Он подчеркнул, что ему "придётся успокоить" Израиль в свете нарушений перемирия. Он обвинил обе стороны в нарушении.

При это по его словам, Иран мог случайно запустить ракету по Израилю после объявления перемирия.

Президент США отметил, что особенно недоволен Израилем, потому что они атаковали Иран утром большим количеством бомб - уже после объявленного перемирия.

"Согласен, они нарушили, но Израиль также нарушил. Как только мы заключили соглашение, они вышли и сбросили такое количество бомб, которого я раньше не видел. Я недоволен Израилем. Знаете, когда я говорю, ладно, теперь у вас есть 12 часов, вы не идете в первый час и не сбрасываете все, что у вас есть на них. Я недоволен этим. Я также недоволен Ираном. Но я действительно недоволен тем, что Израиль сегодня утром сделал. Потому что одна ракета, которая не приземлилась, которую, возможно, ошибочно выпустили, не приземлилась", - заявил Трамп.

Напомним, Израиль ночью атаковал цели в Иране. Затем после начала действия перемирия обвинил Иран в запуске одной ракеты и пообещал ответ. В то же время Тегеран отрицает пуск ракеты.

О том, что значит прекращение огня на Ближнем востоке для мира и Украины, мы писали в отдельном материале.