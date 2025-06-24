Президент США Дональд Трамп уже не хочет смены власти в Иране, поскольку "не желает видеть хаос".

Слова американского лидера передаёт американский телеканал CNN.

"Знаете, иранцы – очень хорошие торговцы, очень хорошие бизнесмены, и у них много нефти. С ними всё должно быть в порядке. Они должны быть в состоянии восстановиться и хорошо поработать. У них никогда не будет ядерной энергетики, но в остальном они должны отлично поработать", – комментирует ситуацию Трамп.

Ранее Дональд Трамп допускал смену власти в Иране под лозунгом "Сделать Иран снова великим".

"<...> Если нынешний иранский режим не способен сделать Иран великим снова, почему бы тогда не сменить режим?" - написал республиканец в соцсети.

Напомним, после удара Ирана по американским базам в Катаре и Ираке упали цены на нефть.

После того, как большинство ракеты были перехвачены трейдеры сделали ставку на то, что у Тегерана не будет желания или возможности дать ощутимый ответ на американскую бомбардировку ядерных объектов.

Вашингтон также обращался к Пекину за дипломатическим содействием с целью убедить Тегеран не перекрывать Ормузский пролив на Ближнем Востоке.