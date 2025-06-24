Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется заключить сделку с Москвой.

Так он ответил на вопрос журналиста об упоминании РФ как угрозы в коммюнике стран НАТО по итогам саммита в Гааге.

"Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир (Путин - Ред.) позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией", - сказал Трамп прессе.

Вероятно, президент США имел в виду телефонный разговор с Путиным 14 июня, когда стороны обсудили ирано-израильский конфликт и Путин предложил выступить посредником для его урегулирования.

Ранее Путин заявлял, что Москва готова к дальнейшим переговорам по Украине, в том числе с участием европейских стран.

Война в Украине идет 1217-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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