Владимир Путин заявил, что Москва готова к дальнейшим переговорам по Украине, в том числе "мы не отказываемся от участия европейских стран".

Об этом он заявил в интервью Sky News Arabia.

Путин не исключил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на переговорах, но назвал обязательным условием достижение предварительных соглашений: "Такая встреча возможна. Но только после соглашений между сторонами".

При этом он заявил, что Зеленский "стал токсичной фигурой".

"Проблема в том, что он избегает этих переговоров… потому что они рано или поздно приведут к необходимости отмены военного положения", - добавил Путин.

Что касается российских условий на переговорах, он заявил, что необходимо объявить нейтралитет Украины, не вступать ни в какие иностранные альянсы и не вооружать Киев ядерным оружием.

Также Путин заявил, что Украине нужно признать итоги "референдумов" в четырех аннексированных РФ регионах, обеспечить права русского языка и устранить "нацистские элементы" в украинском руководстве.

Напомним, вчера Путин призвал Украину вернуться к положениям декларации о суверенитете 1990 года, объявив нейтралитет и внеблоковый статус.

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