Путин заявил, что РФ готова к дальнейшим переговорам по Украине, в том числе с участием европейских стран
Владимир Путин заявил, что Москва готова к дальнейшим переговорам по Украине, в том числе "мы не отказываемся от участия европейских стран".
Об этом он заявил в интервью Sky News Arabia.
Путин не исключил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на переговорах, но назвал обязательным условием достижение предварительных соглашений: "Такая встреча возможна. Но только после соглашений между сторонами".
При этом он заявил, что Зеленский "стал токсичной фигурой".
"Проблема в том, что он избегает этих переговоров… потому что они рано или поздно приведут к необходимости отмены военного положения", - добавил Путин.
Что касается российских условий на переговорах, он заявил, что необходимо объявить нейтралитет Украины, не вступать ни в какие иностранные альянсы и не вооружать Киев ядерным оружием.
Также Путин заявил, что Украине нужно признать итоги "референдумов" в четырех аннексированных РФ регионах, обеспечить права русского языка и устранить "нацистские элементы" в украинском руководстве.
Напомним, вчера Путин призвал Украину вернуться к положениям декларации о суверенитете 1990 года, объявив нейтралитет и внеблоковый статус.
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