Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал сегодняшнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что "куда ступает нога русского солдата, то наше".

Комментарий он оставил в своем Х.

"Циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США. В то время как США и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы по захвату большей части украинской территории и убийству большего количества украинцев", – написал Сибига в Х.

Он заявил, что единственный путь к миру - это "полная изоляция России, ее признание государством-террористом и максимальное давление санкциями".

Напомним, выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин заявил: "Вся Украина наша, потому что русские и украинцы — один народ".

Война в Украине идет 1213-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера состоялся новый обмен пленными, вернулись тяжелобольные и раненые бойцы. Армия РФ продвинулась в Юнаковке Сумской области, сообщает Deep State. Также у РФ продвижение около границы с Днепропетровской областью в районе Отрадного и к югу от Константиновки в сторону Александро-Калиново и Яблоневки.

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