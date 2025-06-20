Если Украина сбросит на Россию грязную ядерную бомбу, ответ РФ будет жестким и катастрофическим.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.

При этом глава Кремля добавил, что у Москвы нет подтверждений о намерениях Киева использовать грязную бомбу по территории РФ.

"Это было бы их последней ошибкой. Мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Поэтому ответ наш был бы очень жестким и скорее всего катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет", – сказал Путин.

Ранее на том же мероприятии Путин заявил, что не хочет капитуляции Украины, а требует "признания реалий", то есть территориальных потерь Киева. Еще он повторил свой давний тезис о том, что русский и украинский народы – один народ.

Также во время ПМЭФ российских президент призвал Украину вернуться к положениям декларации о суверенитете 1990 года, объявив нейтралитет и внеблоковый статус.