Президент США Дональд Трамп на лужайке у Белого дома раскритиковал телеканалы MSNBC и CNN за то, что они подвергают сомнению его утверждения о полном уничтожении иранских ядерных объектов. Он назвал CNN "мразями" и "дерьмом".

Заявление главы Белого дома опубликовали телеграм-каналы.

"Я считаю, всё было полностью уничтожено. Причина, по которой мы здесь, в том, что пилоты B-2 проделали невероятную работу. А фейковые новости, особенно CNN, пытаются принизить заслуги отличных пилотов, которые рисковали жизнью. CNN - мрази. MSNBC тоже. И остальные телеканалы ненамного лучше. Это всё фейковые новости. Им не следовало так поступать. Эти пилоты точно поразили цель, объекты были стерты с лица земли, и они заслуживают признания. Но вместо этого они нападают не на пилотов, они нападают на меня. Они хотят меня очернить. Иран больше никогда не восстановит свою ядерную программу. Абсолютно. Всё разрушено. Пилоты B-2 выполнили задание. И сделали это лучше, чем кто-либо мог представить. Они ударили поздно вечером, в полной темноте, без луны - и всё равно точно поразили цель. Объект уничтожен. А я включаю CNN и всю ночь слушаю, как они мямлят: "Может, оно не настолько разрушено, как кажется". Посмотрите на воронки! Там ничего не осталось. CNN должно извиниться перед пилотами B-2. И MSNBC тоже. Эти телеканалы - настоящие неудачники. Трусливые неудачники. Я так и говорю: CNN, вы дерьмо. И всё, что вы показываете, - мусор. Это всё фейковые новости", - заявил президент США.

Напомним, Трамп считает удары по Ирану победой США.

Ранее Трамп назвал "придурком" (jerk) репортёра телеканала NBC за вопрос о самолёте Boeing 747-8, полученным в дар от семьи эмира Катара.