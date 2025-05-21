Президент США Дональд Трамп назвал "придурком" (jerk) репортёра телеканала NBC за вопрос о самолёте Boeing 747-8, полученным в дар от семьи эмира Катара.

Этот фрагмент пресс-конференции америкаского лидера с главой ЮАР Сирилом Рамафосой.

Трамп ответил, что этот самолёт передан на баланс американских вооруженных сил. А также обвинил телеканал в распространении фейковых новостей.

Параллельно он назвал журналиста, задавшего вопрос, "ужасным репортёром", "недостаточно умным" и предложил "проваливать".

Напомним, в ходе публичной встречи Трамп жёстко раскритиковал президента ЮАР за изьятие земель у белых фермеров и массовые убийства.

"Вы разрешаете <...> забирать землю <...>. Когда они забирают землю, они убивают белого фермера. И <...> с ними ничего не происходит. <...> Люди, которых убивают в огромных количествах, <...> – им отрубили головы, они умерли насильственной смертью <...>", – заявил президент США.

Ранее в Bloomberg писали, что после разговора с главой РФ Владимиром Путиным Трамп выразил убеждённость в победе России в войне с Украиной.

Также, по данным источников издания, Трамп отказался от требований прекращения огня и угроз введения санкций против России, "вызвав опасения в Европе, что он отходит от давно разрекламированного обязательства достичь быстрого мирного соглашения" об Украине.