Президент США Дональд Трамп получит в подарок от Катара "летающий дворец" накануне визита в страны Персидского залива.

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Как известно, в ближайшие дни Трамп отправится с первым дипломатическим визитом нового срока на Ближний Восток. В преддверии визита выяснилось о готовящемся передаче Трампу роскошного самолёта Boeing 747-8 в дар от семьи эмира Катара.

По информации источников, речь идёт о VIP-лайнере с регистрацией P4-HBJ, ранее известном как A7-HHE - первом в мире персонализированном Boeing 747-8, построенном в 2012 году для нужд королевской семьи Катара. Оценочная стоимость самолёта с внутренней отделкой и последующей модернизацией под нужды президента США превышает 400 миллионов долларов.

Самолёт считается одним из самых роскошных в мире. Интерьеры Boeing 747-8 включают спальни, залы для приёма высоких гостей, золотую отделку и передовые средства связи.

По оценкам авиаэкспертов, воздушное судно может оказаться самым дорогим подарком, который когда-либо делался американской администрации иностранным государством. Сам лайнер уже был перегнан в Техас, где его готовят его к использованию в качестве временного борта № 1.

В администрации Трампа подтверждают факт предстоящей передачи.

По словам самого президента, "летающий дворец" временно будет использоваться как Air Force One, а впоследствии передан в фонд президентской библиотеки.

При этом в Дохе официально утверждают, что сделка пока лишь на стадии обсуждения между министерствами, что, вероятно, связано с юридическими рисками: Конституция США запрещает принимать подарки от иностранных государств без одобрения Конгресса.

По той же причине сделка уже вызвала политические споры в Вашингтоне. Демократы и критики Трампа называют её конфликтом интересов, указывая на активное расширение Trump Organization в странах Залива.

В последние годы компания заключила ряд многомиллиардных контрактов на строительство гольф-курортов и небоскрёбов в Катаре, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии при участии крупнейших девелоперов региона, тесно связанных с местными правительствами.

Отмечается, что спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф также является известным девелопером.

Напомним, Трамп и ведущие представители американского бизнеса, включая Илона Маска, Марка Цукерберга, Ларри Финка и Сэма Альтмана, примут участие в инвестиционном форуме в Эр-Рияде 13 мая.

Перед этим агентство Reuters писало, что Трамп готовится совершить длительную зарубежную поездку, посетив Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.