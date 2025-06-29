Российское минобороны заявляет о захвате села Новоукраинка Донецкой области у границы Днепропетровской области.

За это село в последнее время идут бои, цель которых - вытеснение ВСУ из кармана между Новоукраинкой и Зеленым Кутом на юге и Ореховым на севере. Вся эта зона также прилегает к границе с Днепропетровщиной.

Украинский военный с позывным "Мучной" дает понять, что в настоящее время Новоукраинка потеряна, отмечая, что россияне пытаются выбить ВСУ с полей севернее этого населенного пункта.

В то же время украинский военный паблик Deep State указывает, что южная часть села в серой зоне (то есть, там идут бои), а северная - под контролем Украины.

Также карта военного паблика Deep State свидетельствует, что украинские войска окончательно вытеснены с территории Белгородской области в районе населенного пункта Демидовка.

На этом поселке исчезла "серая зона" вдоль границы, которая вернулась под российский контроль.

Что происходит с наступлением РФ в сторону Днепра, мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1222-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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