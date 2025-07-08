Российские войска снова продвинулись в Запорожской области.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

По данным паблика, россияне заняли новые позиции юго-восточнее Каменского, а также на берегу Каховского водохранилища.

Также РФ продвинулась у границ Днепропетровской области - в районе Поддубного и по линии Комар-Федоровка.

Кроме того, россияне заняли новые позиции к югу от Константиновки в Донецкой области - под Яблоновкой и Торецком.

Ранее украинские военные сообщали, что армия РФ ведет штурмы по всей линии фронта в Запорожской области.

Война в Украине идет 1231-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате Дачного - первого населенного пункта в Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала. По данным Deep State, у границ Днепропетровской области россияне захватили село Поддубное, а южнее продвинулись у Ровнополя. Также Deep State сообщил, что армия РФ снова продвинулась в Запорожской области. Заявляется, что россияне захватили село Лобковое и заняли новые позиции у Степного.

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