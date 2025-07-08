Во вторник, 8 июля, в Украине идет 1231-й день войны с Россией.

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8.18 Ночью в Украине было 20 прилетов беспилотников и четырех ракет С-300, судя по информации ВСУ.

В сводке Воздушных сил говорится, что из 54-х запущенных "Шахедов" было сбито или подавлено 34. Ракеты сбиты не были.

7.59 Российские войска снова продвинулись в Запорожской области. По данным Deep State, они заняли новые позиции юго-восточнее Каменского, а также на берегу Каховского водохранилища.

РФ также продвинулись у границ Днепропетровской области - в районе Поддубного и по линии Комар-Федоровка.

Кроме того россияне заняли новые позиции к югу от Константиновки - под Яблоновкой и Торецком.

7.45 США направят Украине дополнительное оборонительное вооружение, заявил Трамп.

По его словам, Киев сейчас подвергается очень сильным ударам и должен иметь возможность защищаться.

"Мы собираемся отправить дополнительное оружие. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия. В основном оборонного. По ним действительно очень, очень серьезно бьют. Столько людей гибнут в этом хаосе", - сказал Трамп.

Пентагон отдельно заявил, что направляет в Украину дополнительное оборонительное вооружение, "чтобы украинцы могли защищаться, пока ведется работа над обеспечением прочного мира и прекращением насилия". Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Шона Парнелла.

По данным The Wall Street Journal, Трамп заверил Зеленского, что США отправят столько военной помощи, сколько смогут себе позволить. Он также подчеркнул, что не несет ответственности за паузу в поставках вооружений.

"Администрация Трампа продолжила отправку ранее одобренных партий вооружений, с лишь незначительными перебоями", - пишет издание.

При этом, по информации Politico, решение о возобновлении поставок может быть принято после серии встреч на высоком уровне в Италии и Украине, запланированных на следующую неделю. Сегодня этот вопрос обсудит Совет национальной безопасности при Белом доме.