Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский намерен заменить послов в странах "Группы семи", в том числе и в США.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".

Сибига заявил, что ожидает в ближайшее время "кадровые решения" в украинском дипломатическом корпусе.

"Наверняка следует ожидать около 20 указов, которыми будут и уволены, и назначены новые руководители зарубежных учреждений", – спрогнозировал глава украинской дипломатии.

Он отдельно упомянул посла Украины в США Оксану Маркарову, которую назвал "одной из наших самых успешных послов".

"Чрезвычайно эффективная, харизматичная, но наверняка у каждого дипломата есть ротационный цикл. Я вам подтверждаю, что видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего усилить эти страны, в частности – трек США", – добавил Сибига.

Ранее уже сообщалось, что Зеленский собирается заменить посла в США Оксану Маркарову, которая была замешана в поддержке бывшей вице-президента Камалы Харрис на выборах президента США.

В сентябре прошлого года спикер Палаты представителей Майкл Джонсон, который представляет республиканское большинство нижней палаты Конгресса, потребовал от Владимира Зеленского немедленно уволить посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы.