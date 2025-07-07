Россияне снова продвинулись в Запорожской области. Армия РФ захватила село Лобковое и заняла новые позиции у Степного.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Таким образом контролируемый ВСУ выступ в районе Лобкового ликвидирован.

Ранее войска РФ продвинулись в соседнем селе Каменское по трассе на Запорожье.

При этом у границ с Днепропетровской областью российским войскам удалось захватить село Поддубное, а южнее продвинуться у Ровнополя.

По данным украинского военного обозревателя Богдана Мирошникова, на Новопавловском направлении ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться.

"После захвата села Ялта противник очень быстро занял село Зирка и вышел на западный берег реки Мокрые Яли южнее Грушевского. Результат — фактический контроль над селами Толстой и Поддубное.

Из того самого треугольника (Филия–Грушевское–Ялта) под контролем фактически остается только село Филия. Грушевское пока под контролем, но его значение полностью нивелировано продвижением к Поддубному. Село Филия находится всего в 2 км от Новопавловки — крупнейшего населенного пункта в этом районе.

Также противник имел успехи в районе Вильного Поля и Зеленого Поля. Это уже фактически направление на Гуляйполе, где также наблюдается активизация.

Ситуация на всём этом направлении очень сложная. Она до сих пор не стабилизирована", - пишет Мирошников.

Напомним, Минобороны РФ заявило о захвате села Соболевка в Харьковской области. Это прямо в тылу Купянска, к западу от города.

Война в Украине идет 1230-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями понедельника, 7 июля 2025 года, в обновляемом онлайне.

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