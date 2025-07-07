Россияне продвинулись в Запорожской области и у границ Днепропетровской области - Deep State
Россияне снова продвинулись в Запорожской области. Армия РФ захватила село Лобковое и заняла новые позиции у Степного.
Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
Таким образом контролируемый ВСУ выступ в районе Лобкового ликвидирован.
Ранее войска РФ продвинулись в соседнем селе Каменское по трассе на Запорожье.
При этом у границ с Днепропетровской областью российским войскам удалось захватить село Поддубное, а южнее продвинуться у Ровнополя.
По данным украинского военного обозревателя Богдана Мирошникова, на Новопавловском направлении ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться.
"После захвата села Ялта противник очень быстро занял село Зирка и вышел на западный берег реки Мокрые Яли южнее Грушевского. Результат — фактический контроль над селами Толстой и Поддубное.
Из того самого треугольника (Филия–Грушевское–Ялта) под контролем фактически остается только село Филия. Грушевское пока под контролем, но его значение полностью нивелировано продвижением к Поддубному. Село Филия находится всего в 2 км от Новопавловки — крупнейшего населенного пункта в этом районе.
Также противник имел успехи в районе Вильного Поля и Зеленого Поля. Это уже фактически направление на Гуляйполе, где также наблюдается активизация.
Ситуация на всём этом направлении очень сложная. Она до сих пор не стабилизирована", - пишет Мирошников.
Напомним, Минобороны РФ заявило о захвате села Соболевка в Харьковской области. Это прямо в тылу Купянска, к западу от города.
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