Генштаб ВСУ опровергает потерю первого села в Днепропетровской области Дачного, откуда уже появились видео с российскими военными.

Опровержение появилось в Фейсбуке ведомстав.

При этом Генштаб признал заход россиян в Дачное, однако утверждает, что их оттуда уже выбили.

"Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп противника смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное на территории Днепропетровщины. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов. Реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и дальше остается под контролем Сил обороны Украины", - говорится в публикации.

Напомним, видеодоказательство того, что россияне зашли в первое село в Днепропетровской области, было опубликовано сегодня.

Война в Украине идет 1225-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного телеграм-канала Deep State, армия РФ продвинулась в Новосергеевке около границы с Днепропетровской областью. Украинские военные сообщали, что россияне захватили первый населенный пункт на Днепропетровщине - Дачное. Кроме того, к востоку от Покровска сообщается о потере Коптево, что позволило РФ приблизиться к Мирнограду.

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