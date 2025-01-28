ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, из-за чего стало невозможным применять какую-то тактику боя, а приходится просто затыкать дыры там, где они образуются.

Об этом заявили британскому изданию The Economist украинские военные.

"У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в хаотичный беспорядок и надеемся, что сможем как-то остановить это", - сказал военный с позывным Купол, который до сентября был командиром бригады на востоке страны.

По украинским резервам сильно ударили проблемы с мобилизацией и дезертирством.

"Мы изо всех сил пытаемся восполнить наши потери на поле боя. Они могут бросить батальон солдат на позицию, которую мы укомплектовали четырьмя или пятью солдатами", - сообщил полковник Павел Федосенко, командующий украинской тактической группировкой на Донбассе.

Бригады, которые держат линию фронта Донбасса, постоянно недоукомплектованы, находятся под давлением и трескаются, пишет The Economist. А линия фронта продолжает сдвигаться на запад.

Напомним, последней крупной потерей на фронте стала Великая Новоселка.

Война в Украине идет 1070-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные паблики и солдаты ВСУ сообщали, что российские войска захватили Великую Новоселку в Донецкой области. Россияне публиковали видео со своими флагами в разных частях поселка, включая его центр. В ВСУ официально не подтверждают полный выход из Великой Новоселки, заявляя об удержании нескольких позиций в населенном пункте.

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