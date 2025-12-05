Стали известны имена подозреваемых в убийстве в Вене 21-летнего Даниила Кузьмина - сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина.

По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, по решению суда в Одессе взяты под стражу Богдан Иванович Рынжук 2006 года рождения из Киева и Александр Вадимович Агоев 1980 года рождения из Одессы.

В открытых источниках есть упоминания об Александре Агоеве, который работал на таможне в Одесской области. Что касается Богдана Рынжука, то некоторые телеграм-каналы пишут, что он приходится сыном известному предпринимателю из Черновцов Ивану Рынжуку.

По версии австрийского следствия, мужчины избили Кузьмина и заставили перечислить значительную сумму в криптовалюте, а затем облили бензином и подожгли вместе с автомобилем. При задержании в Одессе у мужчин изъяли крупные суммы долларов, поэтому следствие исключает политический мотив убийства. Кузьмин учился в Вене в одном университете с подозреваемым Богданом Рынжуком.

Напомним, 27 ноября австрийская пресса сообщила, что под железнодорожным мостом нашли сгоревший автомобиль с телом молодого украинца.

Два дня спустя стало известно, что жертву избила группа мужчин на встрече в подземном гараже дорогого венского отеля в центре города, после чего посадила на заднее сиденье его машины и сожгла живьем.