В австрийской столице Вене погиб 20-летний украинец – его сгоревший "Мерседес" нашли под железнодорожным мостом.

Об пишут австрийская газета Kronen Zeitung.

В полиции сообщили, что заключение экспертизы свидетельствует о насильственной смерти – обнаруженные на теле следы указывают на травмы от тупого предмета.

По предварительным данным, авто облили горючим и подожгли изнутри. Потерпевший, сидевший на заднем сидении, мог сначала потерять сознание, а затем загорелся.

Ранее в Германии обокрали и убили украинца на инвалидной коляске, когда он совершал прогулку.

Тело погибшего со следами насильственной смерти обнаружили на берегу водоканала в более чем 180 километрах от места похищения. Злоумышленники украли одежду, телефон и деньги своей жертвы.

Также мысообжали, что в Дублине 17-летнего украинца убил ровесник из Сомали.

Вадим Давиденко выехал в Ирландию, воспользовавшись разрешением властей на пересечение границы военнообязанными младше 18 лет. Юноша мечтал поступить в местный вуз и выучиться на специалиста по кибербезопасности.

По имеющимся данным, причиной для нападения послужила еды, которую готовил Вадим. Украинец жарил на завтрак яичницу с беконом, что привело в бешенство сомалийца, который по религиозным убеждениям не употребляет свинину.