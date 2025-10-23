В Краматорске Донецкой области от прилета дрона "Ланцет" погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин в Facebook.

По словам чиновника, погибшие с начала полномасштабной войны работали в горячих точках Донбасса.

"С первых дней полномасштабного вторжения РФ они освещали ситуацию в области, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуации гражданского населения, истории наших защитников. Они работали в самых горячих точках Донетчины, были везде всегда первые", - написал Филашкин.

Также он опубликовал фото повреждённого автомобиля, на котором передвигались журналистка и оператор.





Уже немало работников СМИ погибли или были ранены в Украине.

Так, мы писали, что вблизи Дружковки Донецкой области в результате удара FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения.



А в прошлом году съемочная группа издания "Радио Свобода" попала под обстрел во время съемок военных действий на бахмутском направлении, в результате чего военный корреспондент Роман Пагулич получил контузию.