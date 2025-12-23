Анализируем итоги 1399-го дня войны в Украине.

Удар по энергетике накануне холодов

Сегодня Россия нанесла очередной воздушный удар по Украине, использовав более 600 дронов и почти 40 ракет. Удары были по множеству областей, там вводятся аварийные отключения света. Основной целью стала, по заявлениям украинских властей, энергетика.

При этом Россия утверждает, что также были атакованы объекты ВПК (Киев этого не подтверждал).

Прилёты были в Ровно и Хмельницком, где начались массовые отключения света, эти области были практически полностью обесточены, как и соседняя с ними Тернопольская.

В других регионах, включая Днепр, Харьков, Винницу, Житомир тоже начались перебои с электричеством. Кое-где без света сидит половина города (как, например, в Каменском Днепропетровской области - вероятно вследствие прилёта по электростанции ДТЭК).

Но больше всего пострадали энергетические объекты на западе Украины, заявили в Кабмине. В том числе подстанции, питающие АЭС (напомним, что основной удар пришелся в этот раз по Хмельницкой и Ровенской областям, где находятся две АЭС). Прилёты по этим подстанциям уже вызывали в Украине длительные аварийные отключения.

Кроме того, сообщалось о взрывах в районе БурштынскоЙ ТЭС в Ивано-Франковской области (в самом городе были временные отключения света).

Стоит отметить, что удар был нанесён после того, как в Украине начали понемногу сокращаться графики отключений (к примеру, с 16 до 11 часов в Киеве).

Над столицей и областью с утра летали "Шахеды", некоторые из них были сбиты либо упали в жилой застройке, повредив многоэтажки.

Также ударом подвергалась Одесская область, где была поражено промышленное предприятие. Накануне вечером россияне ударили дронами по порту, поразив там очередное судно.

Россия заявляет, что нынешняя атака проведена в ответ на удары по российской энергетике.

Нельзя не отметить, что этот удар произошёл после очередных переговоров США с Украиной и Россией.

Судя по всему, негативная позиция украинских властей относительно требований США и РФ по выводу украинских войск из Донбасса и по другим спорным пунктам не изменилась, поэтому Кремль продолжает нанесение ударов по энергетике с целью нанесения ей столь большого ущерба, чтоб Киев был вынужден свою позицию скорректировать.

Также стоит отметить, что в Украину в ближайшие дни придет похолодание. Что значительно увеличит нагрузку на энергосистему страны.

О том, что в Украину надвигаются морозы, сообщила сегодня синоптик Наталья Диденко. Ожидается, что уже на Сочельник и Рождество (24-25 декабря) придет воздушная масса арктического происхождения. Ночью ожидается -5-12 градусов, днем -2-7 градусов.

Ситуация на фронте

Армия РФ впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области около Юнаковки.

Напомним, что россияне накануне вошли на Сумщину восточнее - у села Грабовское. То есть, российские войска активизировались в регионе, где долгое время было относительное затишье.

Мы уже писали, что одной из целе продвижения у Грабовского может быть угроза трассе Сумы-Харьков. Но пока неясен масштаб российских усилий на этом направлении.

ВСУ заявляют о наличии около сотни российских солдат в селе. Украинские паблики писали, что прорыв через гранцу был вызван слабостью украинской обороны на этом участке. То есть, по этой версии, это не крупная наступательная операция РФ, а попытка россиян воспользоваться конкретным тактическим преимуществом.

Впрочем, эта тактика также укладыватся в стратегию "тысячи порезов", по которой РФ, как считается, пытается вынудить украинское командование перебрасывать дефицитные резервы на второстепенные направления, ослабляя таким образом ключевые участки фронта.

Российские паблики пишут, что причиной продвижений РФ под Сумами стала переброска украинских резервов на другие участки фронта. Также, по их оценкам, основная цель новых атак - дроновая блокада Сум.

Также РФ продолжает продвигаться в районе Северска Донецкой области - по данным Deep State, россияне закрепились юго-западнее города, который, как заявляла Москва еще в середине декабря, уже захвачен.

Сегодня это подтвердил украинский Генштаб. Он заявил, что ВСУ отступили из Северска.

Район Северска сейчас является, как по данным российских, так и украинских источников, местом, где российские войска наступают наиболее быстро из всех участков фронта (второй по скорости - гуляйпольское направление в Запорожской области).

Ряд украинских военных пабликов признают, что Северск был захвачен уже давно и Генштаб ВСУ признал это с большой задержкой. Также они пишут об очень серьезных проблемах в организации обороны на этом направлении, что и приводит к ускоренному продвижению россиян.

Направление этого движения очевидно - приближение с востока с Славянску и Краматорску - двум крупнейшим оставшимся под контролем Украины городам Донецкой области.

Тяжелое положение для украинских войск складывается и в Мирнограде.

ВСУ попали в оперативное окружение в Мирнограде, заявил секретарь оборонного комитета Рады Костенко. В этот район нет возможности заехать и доставить снабжение.

Напомним, об угрозе окружения украинские военные заявляли еще до того, как это произошло. В то же время командование ВСУ неоднократно отрицало окружение.

В Запорожской области россияне захватили село Андреевка вблизи Терноватого, сообщает минобороны РФ. Украинские военные это отрицают и пишут, что россияне продвинулись только в южной части деревни.

При этом они подтверждают информацию российских пабликов о начале боев за соседнее село Братское.

Россияне захватили село Волчья под Волчанском Харьковской области, сообщил украинский боец с позывным "Мучной". Ранее об этом писали российские паблики.

"Дальнейший вектор движения пока не до конца понятен, но вариантов немного. Либо противник попытается усилить давление в направлении плацдарма Белый Колодец, либо сместит акцент юго-западнее — в сторону Симиновки, чтобы расширить клин и растянуть нашу оборону по флангам. Оба сценария опасны, поскольку открывают возможность дальнейшего наращивания присутствия и давления в глубину. Ситуация критическая", - пишет военный.

Возвращение Умерова и статус переговоров о мире

Умеров вернулся в Украину после длительного отъезда и доложил вместе с главой Генштаба Гнатовым Зеленскому о переговорах с США.

Президент пишет, что уже подготовлены проекты нескольких документов.

"В частности, есть документы относительно гарантий безопасности для Украины, восстановления и базовой рамки для окончания этой войны. Пункты сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения (к этому моменту мы еще вернемся ниже - Ред.)", - пишет президент.

Напомним, что Умеров в США не только вел мирные переговоры, но и встречался с главой ФБР. СМИ писали, что это связано с делом Миндича, где фигурирует Умеров.

По данным "Зеркала недели, секретарь СНБО на переговорах с директором ФБР Пателем попросил повлиять на НАБУ в расследовании дела Миндича.

"Встреча Умерова с Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с замглавы СБУ Александром Покладом, была организована через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желаемом непредоставлении ФБР экспертной, следственной или другой профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича", – пишет издание со ссылкой на источники.

Отметим, что о встрече Умерова и Пателя ранее писали и западные СМИ. Но если верна информация ЗН о том, что на встрече был и замглавы СБУ Поклад, то этот разговор точно не мог быть инициативой самого Умерова и, скорее всего, состоялся по поручению Зеленского.

Что обещал Умеров американцам взамен на помощь по делу Миндича и предлагал ли, например, уступки со стороны Киева по мирному плану, издание в своей публикации не указывает.

Возвращаясь к сообщению Зеленского - там обращает на себя внимание информация, что проект соглашения прописан с прицелом на недопущение новой войны. В чем конкретно это выражается, президент не уточнил. Но, видимо, Зеленский имеет в виду прежде всего гарантии безопасности Украине.

При этом, под определение о недопущении новой войны подпадают и другие опубликованные в СМИ пункты плана Трампа - например, письменные гарантии РФ не атаковать Украину и Европу, а также отказ Киева от стремления в НАТО и послевоенное сокращение украинской армии. Последние два пункта Москва рассматривает как свои гарантии безопасности - однако пока неясно, на какой сейчас стадии проработка этого вопроса.

От россиян пока не было публичной обратной связи после недавнего раунда переговоров.

Поступающие через утечки в СМИ сигналы говорят о том, что главный спорный момент в мирном плане Трампа остается спорным - Зеленский не хочет выводить войска из Донецкой области даже в обмен на обещанные президентом США гарантии безопасности.

Хотя, с другой стороны, внешне все пока выглядит так, что переговоры продолжаются. По крайней мере, сам Трамп, как главный посредник в них, о срыве переговоров не заявлял.

Наоборот, вчера американский президент заявил, что переговоры по Украине "идут хорошо", и миру мешает лишь "взаимная ненависть" Зеленского и Путина.

То есть, переговоры продолжаются, и пока США не обвиняют ни одну из сторон в их срыве - хотя Трамп не так давно еще говорил, что мира не хочет Зеленский и призывал его пойти на выборы. После чего сам Зеленский сказал, что готов идти на выборы даже во время войны. А его фракция уже инициировала создание рабочей группы для решения этого вопроса.

Депутаты готовят спецзакон для проведения выборов, сообщил вчера спикер Рады Стефанчук. А сегодня глава фракции "Слуг" Арахамия сообщил, что впервые за всю войну заработал реестр избирателей Украины.

Учитывая, что вслед за Трампом тему выборов еще до окончания войны поддержал Путин (пообещав остановить дальнобойные удары на день голосования, а также заявляя, что итоговые соглашения от имени Киева должен подписывать легитимный представитель), то можно предположить, что перезибрание лица, ответственного за подписание итоговых соглашений, было частью обсуждений сделки по окончанию войны в Украине.

Другой вопрос, что Зеленский, вероятно, планирует победить на этих выборах, пользуясь тем же военным положением и вытекающим из него контролем Банковой над системой власти. Или даже просто даст возможность голосовать в "Дие", где власти могут нарисовать любой нужный себе результат.

Однако, пока в политических кругах нет единого мнения, что означают все эти движения - действительно ли Зеленский всерьез настроен переизбраться во время войны, либо это просто пиар-шаги, чтоб показать Трампу готовность провести выборы, о необходимости которых говорил президент США. Во-многом ответ на этот вопрос будет зависеть от развития политической ситуации в Украине. А точнее от того, будут ли через НАБУ и САП наноситься новые удары по Зеленскому.

Какой план у Зеленского по сохранению власти, мы анализировали здесь.

50 миллионов от Коломойского

На прошлой неделе во Франции прошли обыски у экс-генпрокурора Украины Святослава Пискун после чего он был задержан. Сейчас он уже выпущен на волю, но, по данным СМИ, французскими правоохранительными органами против него возбуждено дело об отмывании денег (при обыске у него были обнаружены крупные суммы наличности и дорогие часы).

При этом сам обыск у Пискуна (его инициировало украинское Госбюро расследований) проводился совсем по другому поводу - по одному из дел, которое сейчас ведется против Игоря Коломойского.

Речь идет об заказе на убийство адвоката Сергея Карпенко. Он, по данным следствия, отказался выполнять указания Коломойского в отношении "ДнепрСпецСтали" в рамках корпоративного конфликта за контроль над предприятием между Коломойским с одной стороны и Виктором Пинчуком и Константином Григоришиным с другой. В 2003 году на Карпенко напали в Феодосии. Он чудом выжил. В 2005 году против Коломойского Генпрокуратурой по этому факту было возбуждено уголовное дело, но вскоре оно забуксовало, а затем его закрыли.

В мае прошлого года Коломойскому вручили подозрение по этому покушению.

И уже тогда всплыло имя Пискуна. Его упомянул советник Офиса президента Сергей Лещенко, описывая фабулу дела. По заявлению Лещенко, Пискун получил от Коломойского 50 млн долларов за закрытие дела, о чем экс-генпрокурор, как утверждает советник ОП, лично сообщил Виктору Пинчуку, а тот дал показания об этом милиции.

Отметим, что это дело также упоминалось в материалах процесса, который слушался в Лондонском арбитраже, где в середине нулевых судились Коломойский и Григоришин.

В 2007 году там дал показания бизнесмен Михаил Бродский. Он рассказал Лондонскому суду, как выступил посредником между Коломойским и генпрокурором Пискуном, что в итоге закончилось закрытием уголовного дела против владельца группы "Приват". При этом факт передачи взятки он не подтверждал, а говорил, что Пискун убедился в том, что дело это было "заказным", намекая на то, что его могли инициировать конкуренты Коломойского через тогдашнего секретаря СНБО Порошенко (сам Бродский был советником Юлии Тимошенко, враждовавшей с Порошенко).

Показания Бродского тогда цитировали украинские СМИ.

"В июне 2005 года мне позвонил г-н Коломойский и сообщил, что у него есть проблема. Коломойский сказал, что он хочет ко мне обратиться, потому что я "старый диссидент" и что я могу вмешаться в эту проблему на стороне справедливости", - говорится в показаниях.

"Коломойский сказал, что Порошенко "заказал" его в прокуратуре, и что против него выписано постановление об аресте. Я рассказал Пискуну о своем разговоре с Коломойским, а также о возможной роли Порошенко в организации возможного фальсифицированного уголовного преследования относительно Коломойского".

"Пискун мне вначале не поверил и заявил, что при нем прокуратура не будет участвовать в подобного рода заказных делах. После чего Пискун кому-то позвонил и приблизительно через 10 минут сообщил мне, что действительно постановление об аресте Коломойского передано на утверждение в суд. Пискун сказал, что хочет разобраться с этим вопросом и специально для этого создаст группу, которая займется расследованием дела. В сентябре Коломойский сообщил мне, что уголовное дело в отношении него было закрыто".

"Позднее, приблизительно в ноябре 2005 года, когда Пискун покинул свой пост, он сообщил мне, что Порошенко оказывал на него давление в организации уголовного дела против Коломойского. Он далее упомянул, что его вмешательство в вопрос с делом Коломойского было одной из причин его увольнения", - заявил Бродский.

В свою очередь Григоришин сказал Лондонскому суду, что за закрытие этого уголовного дела было заплачено 50 миллионов долларов. И что Пискун лично ездил в суд забирать ордер на арест Коломойского.

Позже, в 2015 году, в том же Лондонском суде, но в рамках уже другого дела, аналогичные обвинения против Пискуна и Коломойского выдвинула команда Пинчука.

Сам Пискун и Коломойский обвинения отрицают.