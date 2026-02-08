Мобильным операторам в Украине стоит готовиться к временам, когда электричества не будет вообще.

Об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат от "Слуги народа" и глава подкомитета по вопросам кибербезопасности и правительственной связи Александр Федиенко.

По его словам, крупные мобильные операторы ранее не вкладывались в устойчивость сетей.

"Первыми, как и прогнозировалось, упали мобильные операторы. И когда мне рассказывают, как "круто" у них все работает, я всегда прошу посмотреть не на центр столицы, а на села и малые города. К примеру, вчера на въезде в Бровары, ни одной черточки связи от всех трех операторов. Никакой. Время отсутствия электроэнергии стало настолько длинным, что за мобильными сетями начали рушиться и не модернизировавшиеся фиксированные операторы. Их сети построены по старым схемам, где на каждом узле стоят аккумуляторы, но аккумуляторы не вечны. Они разряжаются. И тогда все исчезает. Операторам следует готовиться к сценарию, когда электроэнергию вообще перестанут поставлять. Не четыре часа. Не на три. Даже не на час в сутки. Просто не будет. И пример тому тот же Херсон", - пишет Федиенко.

Он подчеркнул, что любые попытки монополизировать отрасль, уменьшить количество операторов или "оптимизировать рынок" нужно жёстко останавливать.

"В Украине давно сформирована другая технологическая ниша - это ниша операторов, работающих на PoN-технологиях, которая меньше зависит от постоянного электроснабжения и больших штатов персонала. Большой бизнес, конечно, сдаваться не будет. Чтобы удержать абонентов, он пойдет на любые трюки. Но по сути это продажа воздуха, которым вы не сможете дышать. На мой взгляд, стоит инвестировать не в громкие бренды (особенно зарубежные), а в тех, кто действительно работает для вас", - заявил нардеп.

В продолжение темы приводим сообщение от жителей Измаила: "в Измаиле вчера с 12:30 до 24:00 не было света. Ближе к 7 вечера с мобильной связью стало совсем плохо. Также не работал мобильный интернет".

Ранее Федиенко обрисовал апокалиптическую картину возможных последствий для украинской энергетики в случае продолжения российских ударов.

Напомним, в ноябре чуть менее трети сети мобильного оператора "Киевстар" в Украине была обесточена.