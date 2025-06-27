В Украине скорость интернета обязали прописывать в договоре, и оператор обязан ее обеспечивать
Кабинет министров утвердил новые правила предоставления электронных коммуникационных услуг, которые обязывают указывать в договоре с провайдером скорость интернета и дают телефонным операторам инструменты для борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Если провайдер не соблюдает правило оформления договора, на него можно подать жалобу.
"Теперь скорость интернета должна быть прописана в сделке. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а вы получаете 40 – это уже нарушение договора. И если реальная скорость ниже, можете подать жалобу в НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи - Ред.) или обратиться в суд", - написал министр.
Что касается спам-звонков, то бизнес обязали заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых он может звонить. Если такого договора нет, вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически. Уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка.
Другие нововведения:
- в личном кабинете пользователя можно просмотреть все расходы и отключить услуги без запроса к оператору;
- на одну платную контент-услугу не активируют без подтверждения;
- операторы установят лимит на балансе, после которого не будут списывать деньги;
- пользователи в зоне боевых действий не потеряют связь из-за того, что не оплатили услуги, а их SIM-карты не будут блокировать за неуплату.
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