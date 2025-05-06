Верховная Рада собирается рассмотреть инициированный главой правительства Денисом Шмыгалем законопроект, по которому будут изымать водительское удостоверение у лиц, которых суд временно ограничил в праве управления машиной, в том числе по искам ТЦК и СП.

Карточка документа под номером 8082 опубликована на сайте парламента.

Комитет Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры уже рекомендовал принять проект в первом чтении. Он вносит изменения в закон "О дорожном движении", согласно которым у военнообязанных мужчин, ограниченных судом по иску военкомов в праве управлять автомобилем, смогут изымать водительские удостоверения.

В доработанной комитетом версии документа сказано, что в случае лишения гражданина права управлять транспортным средством или временного ограничения в таком праве водительское удостоверение должна изымать Национальная полиция. Либо же гражданин сам сдает документ в территориальный орган МВД.

Для этого Кабмин предлагает дополнить закон о дорожном движении новыми статьями 15-1 – 15-6, которые отдельно регулируют прекращение или приостановку права на управление транспортным средством и признание водительского удостоверения недействительным.

Информацию о лишенных права управлять автомобилем или временно ограниченных в таком праве, а также о восстановлении этого права вносятс в Единый государственный реестр МВД.

Напомним, в феврале в Украине впервые ограничили право гражданина управлять автомобилем из-за нарушения правил военного учета.

Ранее мы описывали процедуру лишения права водить автомобиль граждан, нарушивших такой учет.