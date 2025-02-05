В Украине зарегистрированы первый случай, когда ограничили право гражданина управлять автомобилем из-за нарушения правил военного учета.

Об этом сообщает сайт "Опендатабот".

Кузнецовский городской суд Ровенской области удовлетворил иск ТЦК о временном (до выполнения требований военкомов) лишении водителя права управлять транспортными средствами. Его обвинили в том, что он не явился в срок в ТЦК для уточнения своих данных. Также мужчина не пришел на заседание суда.

Всего с помощью поисковика по судебному реестру удалось найти 41 подобное судебное дело. Большинство дел были зарегистрированы в декабре 2024 года.

В настоящее время в большинстве случаев суды возвращают дела назад из-за проблем с оформлением исков, в частности, неуплаты ТЦК и СП судебного сбора. При этом адвокаты полагают, что в бюджет 2024 года могла быть просто не заложена такая статья расходов ТЦК, ведь новый закон об ужесточении мобилизации приняли в середине года. Следовательно, уже в 2025 году деньги на судебные сборы и, соответственно, шансы на успех в суде у ТЦК могут появиться.

Узнать о подаче против себя подобного иска можно только через судебные услуги в "Дие" или в электронном кабинете системы "еСуд", потому как доступ к информации о судебных делах по мобилизации закрыт.

Ранее мы писали о том, что появился алгоритм, как украинцев, нарушивших правила военного учета, будут лишать права водить авто.

Между тем в декабре военный юрист заявил, что лишить уклонистов от военной службы водительских прав в соответствии с законом об ужесточении мобилизации очень сложно.