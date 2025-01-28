В Украине стали применять санкции к водителям за езду во время ежедневной минуты молчания.

Об этом сообщает в Фейсбуке патрульная полиция Ровенской области.

Как сказано в публикации, в Ровно оштрафовали водителя Volkswagen Passat, который сегодня утром проигнорировал сигнал регулировщика остановить движение и продолжил движение.

"Сегодня в 9 утра по сигналу регулировщика все транспортные средства остановились в знак памяти погибших на войне. Но водитель транспортного средства Volkswagen Passat решил, что его это не касается, и уехал дальше по своим делам. После минуты молчания мы обнаружили нарушителя. На 30-летнего водителя вынесли постановление по ч.2 ст. 122 (за проезд на запретный жест регулятора). Как объяснил водитель, он спешил, поэтому и не остановился", - отметили в полиции.

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