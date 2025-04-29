Кабинет министров Украины заявил, что не может повысить зарплату учителям, потому что деньги есть только на армию.

Об этом сообщается в ответе не петицию, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов.

По заявлению правительства, учителя получают различные доплаты, а повышение размера должностного оклада "потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней, что во время военного положения проблематично, поскольку все собственные поступления бюджета направляются на нужды Сил безопасности и обороны".

Петицию опубликовали еще в январе. В ней автор Надежда Коток просила принять решение о повышении зарплаты учителям "до уровня европейских государств" – 1000-1500 долларов.

В правительстве отмечают, что "предпримут шаги для постепенного повышения оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования".

По состоянию на начало 2025 года средняя зарплата учителя в Украине составила около 13 000 гривен.

Напомним, в минувшем году средняя зарплата чиновников выросла на 61% и составила 62 тысячи грн в ноябре.

При этом в конце марта мы писали, что зарплаты украинских чиновников вырастут еще больше. Например, доходы некоторых госслужащих в министерствах могут взлететь едва ли не вдвое.